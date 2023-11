Imprese, presentati all’Innovation Days Lazio di Confindustria e Sole 24 Ore gli ultimi dati sull’economia regionale

Una regione con grandi opportunità che produce l’11% del PIL nazionale, forte di un sistema produttivo con 330.000 imprese che sviluppa 672 miliardi di euro di ricavi annui ma che deve essere in grado di aumentare un tasso di crescita atteso inferiore all’1% annuo, trainato soprattutto dai settori turistico e tecnologico, sfruttando le opportunità offerte dai grandi eventi e dai fondi comunitari e del PNRR.

È il ritratto in sintesi dell’economia della Regione Lazio offerto dalla tappa conclusiva della quinta edizione del roadshow Innovation Days organizzato dal Sole 24 Ore e Confindustria in collaborazione con Sistemi Informativi Confindustria e Unindustria Lazio e con il supporto di 4Manager, Elis Innovation Hub e Partner 24 ORE.

L'evento ha analizzato i principali ambiti legati all’economia laziale con un focus particolare su innovazione tecnologica, transizione digitale, intelligenza artificiale; settori nei quali il Lazio si conferma regione all’avanguardia anche grazie al contributo delle PMI. Infatti, secondo i dati della ricerca "Market Watch" di Banca IFIS presentati durante l’evento, il ritmo di sviluppo delle startup innovative in Lazio risulta ben superiore alla media nazionale (il tasso di crescita medio nel periodo 2013-2022 in Lazio è pari al 31,9% versus il 28,4% della media nazionale) e dal 2019 le Pmi innovative laziali sono cresciute molto di più della media italiana (il 36% degli ultimi 3 anni e mezzo contro il 20% della media nazionale) ed evidenziano, al contempo, una maggiore incidenza di imprese a prevalenza femminile rispetto al dato nazionale.

Un’ulteriore conferma dalla vocazione all’innovazione della Regione viene dalla quota di Pmi che collabora con università/enti di ricerca (il 31% in Lazio verso il 25% a totale Italia). Il settore aerospaziale del Lazio conta 250 imprese e con circa 1,8 miliardi di esportazioni nel 2022, pari a oltre il 30% dell'export nazionale, la Regione si posiziona al primo posto in Italia seguita da Lombardia, Piemonte e Campania.

Nel 2023 prosegue il trend di crescita registrato nel 2022 e il 1° trimestre segna un export in aumento del 40% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, grazie agli scambi con Arabia Saudita, Qatar e Brasile. Altro punto di forza dell’economia laziale è il settore farmaceutico nel quale l’Italia è il quinto produttore mondiale e terzo nel mercato europeo biomedicale. Con circa 300 aziende attive nel settore, il Lazio è la seconda regione in Italia, dopo la Lombardia nel settore delle bioscienze, per fatturato (oltre 9 mld€) e numero di addetti (22.000) ma la prima per valore delle esportazioni (4,7 miliardi di euro).

Secondo Angelo Camilli, Presidente Unindustria, che nel giorno dell’assegnazione di EXPO2030, è intervenuto sul tema «Lazio, terra di impresa e di innovazione». «Roma e la Regione Lazio hanno davanti un percorso molto importante e i grandi eventi, come la Ryder Cup appena passata e il prossimo Giubileo, costituiscono un volano importante per l’economia.

Una crescita sostenuta soprattutto dal turismo che ha superato i dati pre covid con un deciso ritorno delle presenze straniere non solo a Roma ma anche nelle altre province del Lazio. Crescono anche i settori legati al digitale, in particolare sicurezza informatica e intelligenza artificiale ma, in questo quadro sostanzialmente positivo, assistiamo alle difficoltà del settore manifatturiero che continua a soffrire per l’andamento dei costi dell’energia e delle materie prime. Le esportazioni del Lazio sono ancora in crescita ma hanno subito una frenata rispetto allo scorso anno e calano anche gli investimenti a causa del rialzo dei tassi d’interesse con una forte diminuzione dei depositi bancari. Ci sono quindi diversi segnali che non devono farci rilassare. Le previsioni per il prossimo anno vedono una crescita contenuta e per sostenerla è necessario lavorare in modo sinergico tra istituzioni e mondo delle imprese per sfruttare adeguatamente tutte le potenzialità della nostra regione. Nei prossimi giorni ci sarà l’annuncio della regione sui bandi per l’ accesso al credito delle PMI, quello della patrimonializzazione è infatti un tema fondamentale per le aziende. Altro tema molto importante è quello delle risorse umane e infatti anche nel Lazio vediamo aziende in difficoltà nel reperire profili qualificati».

Per Andrea Berna, Responsabile Commercial Banking di Banca Ifis, «Il Lazio rappresenta la seconda regione italiana per fatturato, seconda solo alla Lombardia e capace di generare ben l'11% del PIL nazionale. La capacità attrattiva della Capitale si ripercuote su tutto il territorio regionale, creando le condizioni per lo sviluppo di imprese innovative e con una forte guida femminile che stanno guidando lo sviluppo di diversi settori come il sistema casa e l'aerospazio. Il complesso quadro economico, le tensioni inflattive e la corsa dei tassi di interesse non sembrano generare, almeno per ora, tensioni sulla liquidità, con le Pmi laziali che si confermano in grado di sopperire a questa situazione e mantenere buoni i livelli di cassa. In questo contesto, il fare rete lungo tutta la supply chain diventa un fattore determinante se declinato in ottica di sostenibilità complessiva del tessuto produttivo».

Nel Lazio, infatti, emerge con forza una necessità di dare sempre più valore e importanza al tema della Sostenibilità che, all'interno delle filiere, diventa sempre più spesso una discriminante nella scelta dei fornitori e delle imprese con cui collaborare. Si tratta di elementi sui quali il Lazio può fornire un forte contributo allo sviluppo di tutto il sistema produttivo nazionale». «Il Pharma biomedicale - prosegue - è al primo posto tra le industrie manifatturiere del Lazio per valore aggiunto e la nostra è la prima regione italiana per export farmaceutico, con l’80% della produzione totale. Un valore pari a 12 miliardi ed in continua crescita, perché anche nell'ultimo anno è cresciuto di oltre il 10%. E’ un settore che rappresenta 12.000 addetti più altri 14.000 nell'indotto in oltre 230 aziende. – ha affermato Massimo Scaccabarozzi, Presidente Sezione Farmaceutica e Biomedicali Unindustria - E’ importante sottolineare anche gli investimenti in ricerca e sviluppo, pari a oltre 300 milioni di euro. Il nostro settore ha nelle pipeline circa 20.000 prodotti nuovi, quindi prodotti innovativi, sicuramente per patologie importanti, ma l'innovazione è sempre più anche tecnologica e deve essere sempre più un’innovazione di processi per garantire un funzionamento ottimale della filiera che ci garantisca da difficoltà nella produzione».

Tra gli interventi dell’Innovation Days Lazio anche quello di Livio Schmid, Responsabile Istituzioni Finanziarie di Cassa Depositi e Prestiti, che ha evidenziato il ruolo di CDP a sostegno del tessuto produttivo e imprenditoriale in complementarità con banche e intermediari finanziari: Tra gli elementi centrali della strategia di TIM Enterprise ci sono anche le Smart City - spiega - dove affianchiamo le Amministrazioni locali con le nostre tecnologie e competenze, per progettare le città del futuro e raggiungere importanti obiettivi di sviluppo economico, controllo dei costi e processi più efficienti”, ha dichiarato Elio Schiavo, Chief Enterprise & Innovative Solutions Officer di TIM.

«In pochi anni assisteremo ad un processo di trasformazione importante delle città perché queste adotteranno servizi innovativi che miglioreranno il dialogo con i cittadini, i processi delle amministrazioni, i trasporti e la sicurezza. In una città come Roma la tecnologia riveste un ruolo fondamentale per valorizzare anche la dimensione culturale e artistica dei luoghi, perché la bellezza e la storia delle città italiane possono avere una nuova vita e nuove prospettive proprio grazie all’innovazione».

Gli interventi

L’evento ha analizzato anche gli strumenti per l'accesso al credito delle PMI con Francesca Alicata, Responsabile Relazioni Esterne di Simest, Livio Schmid, Responsabile Istituzioni Finanziarie di CDP, Davide Polotto, Business Developer and Relationship Manager MADE-Competence Center Industria 4.0 che hanno esplorato le opportunità di finanziamento per le imprese locali. Nell’ambito del focus sull'innovazione tecnologica nel settore farmaceutico sono intervenuti Massimo Scaccabarozzi, Presidente Sezione Farmaceutica e Biomedicali Unindustria, e Francesca Micheli, Amministratore Delegato Takeda Manufacturing Italia, che hanno analizzato le strategie per mantenere la leadership del Lazio nel Pharma. L'analisi si è spostata poi sulla transizione digitale e la crescita dell'industria dell'ICT, con interventi di Alberto Tripi, Vice Presidente Trasformazione Digitale Unindustria, e un dibattito con Adriana Biase di Netgroup, Elio Schiavo di TIM e Noa Segre di Digital Magics.

L'uso dell'Intelligenza Artificiale per la rigenerazione sostenibile urbana ha chiuso la serie di incontri tematici, con Sabrina Ghione di S.L. Engineering e Samuele D’Amico, Key Account Manager di Xori Group, entrambi Business Partner di Partner 24 ORE Network. Infine, Fabrizio Bencini, Partner Fondatore KON Business and Financial Advisor e Business Partner di Partner 24 ORE Network, Valentina Franceschini, Senior Partner Wise Equity, Anna Guglielmi, Managing Partner Entangled Capital, Massimiliano Magrini, Managing Partner United Ventures si sono confrontati sulla leva del Private Capital. La mattinata si è conclusa con un momento di condivisione durante il Light Lunch di Networking e Agorà, promosso da Fabio Davide Capasso, Responsabile Area Open Innovation Consorzio Elis.

Parallelamente, si sono svolte sessioni di speed dating tra imprese e tra imprese e manager, per offrire opportunità di connessione e sinergia. La chiusura dei lavori è stata l'occasione per riflettere sull'importanza dell'innovazione come catalizzatore per la ripresa economica e il rinnovamento del tessuto imprenditoriale.