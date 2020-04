Inflazione frena a marzo con lockdown. Accelerano prezzi alimentari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, nel difficile contesto dell'emergenza sanitaria. Lo conferma l'Istat, spiegando che il trend è dettato soprattutto dall'dei prezzi deinon regolamentati, soprattutto i, e dalla decelerazione dei prezzi dei, dovuta in larga parte alla straordinaria situazione che sta vivendo il paese)."Il rallentamento sarebbe stato più ampio - sottolinea l'Istituto - se non si fosse verificata contestualmente l'accelerazione dei prezzi dei Beni alimentari lavorati, che ha portato la variazione del cosiddetto carrello della spesa all'1%".Nel mese di marzo, i prezzi al consumo, al lordo dei tabacchi, hanno registrato u(da +0,3% di febbraio), confermando la stima preliminare.I prezzi denon regolamentati, su base tendenziale, registrano un'inversione di tendenza (da +1,2% a) e quello deirallentano (da +1% a); tali andamenti sono stati solo in partedall'accelerazione dei prezzi deilavorati (da +0,5% a) e dei(da +1,5% a).al netto degli energetici e degli alimentari freschi, e quella al netto dei soli beni energetici rimangonoAnche la variazione congiunturale è dovuta all'aumento dei prezzi dei Tabacchi (+2,3%) e dei Beni alimentari lavorati (+0,8%), solo in parte compensato dalla diminuzione dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (-2,2%).per l'indice generale e +0,2% per la componente di fondo.I prezzi deida +0,3% di febbraio a, mentre quelli deirallentano da +0,8% a, registrando in entrambi i casi una crescita più sostenuta di quella riferita all'intero paniere.dei prezzi al consumo (IPCA)per effetto della fine dei saldi invernali dell'abbigliamento e calzature,(da +0,2% del mese precedente), confermando la stima preliminare."Gli indici dei prezzi al consumo di marzo sono stati elaborati nel contesto dell'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del Coronavirus in Italia, con la sospensione di attività di ampi segmenti dell'offerta di beni e servizi di consumo", spiega l'Istat, aggiungendo che "l'impianto dell'indagine sui prezzi al consumo, basato sull'utilizzo di una pluralità di canali per l'acquisizione dei dati, ha consentito di ridurre gli effetti negativi dell'elevato numero di mancate rilevazioni".