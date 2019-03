Industria, Istat: ultimi tre mesi i peggiori da sei anni

Gli ultimi tre mesi sono stati i peggiori da sei anni per la produzione industriale. E questo nonostante la crescita della produzione industriale a gennaio. Lo certifica l'Istat. Bisogna tornare al periodo novembre 2012-gennaio 2013 per trovare un calo medio superiore all'1,8% del periodo novembre 2018-gennaio 2019 (allora era stato -2,2%). «L'aumento di gennaio - spiegano dall'Istat - non riesce comunque a compensare le variazioni negative degli ultimi mesi».

Ultimo aggiornamento: 10:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA