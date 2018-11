Inceneritori, dibattito acceso Di Maio-Salvini. Premier Conte a Caserta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Non si placa ilin corso da giorni fra i due vicepremier,, sul delicato tema dei rifiuti e degli inceneritori, che ilha promesso di risolvere.E proprio per tener fede al suo impegno, come preannunciato, Contecon sette ministri per la firma delvolto a risolvere la questione dei- Da Pomigliano dove, stamattina ha incontrato le ex tute blu licenziate dello stabilimento Fiat ed ha firma di un protocollo d'intesa per l' alternanza scuola-lavoro, il Ministro del Lavoro ha affermato che il protocollo "è il primo atto per cominciare a spegnere i fuochi". Parlando della "scaramuccia" in corso con Salvini,ha affermato che "alla fine tutte le diversità di vedute nel governo si superano", ma ha aggiunto "oggiè come parlare della cabina telefonica col telefono a gettoni. Qualcuno può essere anche ancora affascinato dal vintage ma".- Non si è fatta attendere la replica del collega, che da Milano ribatte: "Se gestiti bene e controllati bene, portano". E quindi sicuramente la". Il vicepremier fa anche l'esempio degli inceneritori con pista da sci di Copenhagen, affermando che "i rifiuti ovunque nel mondo significano ricchezza, energia e acqua calda".- Un post su Facebook del Movimento 5 Stelle ribadisce che "il contratto di Governo tra Movimento 5 Stelle e Lega in tema di rifiuti parla chiaro. Parla di chiudere inceneritori e discariche. Non di realizzarne". La scelta più sana - si legge - è il, che ora guida il Veneto più virtuoso, dove sono stati chiusi inceneritori e la raccolta è in gran parte differenziata, non è il, soprannominato il "più grande forno d'Europa" con ben 13 inceneritori.- Sulla linea del M5S il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, che afferma: "Siamo dell'opinione che gli inceneritori non servano". E per rimarcare la posizione fa l'esempio degli inceneritori chiusi in Veneto ed anche in Lombardia, affermando che l'inutilità deriva dal fatto che "fortunatamente e per capacità dell'Italia, la differenziata sta crescendo molto".