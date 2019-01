In flessione Piazza Affari e le altre borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, nel giorno in cui la borsa americana resterà chiusa per festeggiare il Martin Luther King Day. Riflettori puntati sul World Economic Forum di Davos, che inizia oggi 21 gennaio 2019: assenti Trump, Macron e May. La premier inglese è impegnata con la presentazione al Parlamento del piano B sulla Brexit.Sotto la lente anche laa Bruxelles.Dal fronte macro preoccupa la Cina, che ha registrato un PIL nel 2018 ai minimi dal 1990 per colpa della guerra dei dazi con gli USA.Termina in leggero rialzo la borsa di Tokyo insieme alle altre borse asiatiche.L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%. L'Oro registra un calo dello 0,24%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra una variazione negativa dello 0,24%.In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +250 punti base, con un timido incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,75%.Francoforte, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, sostanzialmente invariata Londra, che riporta un misero +0,05%, fiacca Parigi, che mostra un piccolo decremento dello 0,21%.Media (+1,23%), viaggi e intrattenimento (+0,72%) e chimico (+0,68%) in buona luce sul listino milanese. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori utility (-1,73%), petrolio (-0,94%) e materie prime (-0,93%).di Piazza Affari, andamento positivo per Juventus, che avanza di un discreto +1,77%.Bilancio positivo per Leonardo, che vanta un progresso dello 0,89%.Sostanzialmente tonico Recordati, che registra una plusvalenza dello 0,68%.Guadagno moderato per Prysmian, che avanza dello 0,56%.Le peggiori performance, invece, si registrano su Enel -2,49% e Snam -1,81%, nel giorno dello stacco dell'acconto sul dividendo.In apnea Ferragamo, che arretra del 2,00%.Sotto pressione Buzzi Unicem, con un forte ribasso dell'1,61%.Al Top tra le azioni italiane a, Fincantieri (+2,13%), Mediaset (+2,09%), Biesse (+1,83%) e Mutuionline (+1,81%).Le peggiori performance, invece, si registrano su RCS, che ottiene -1,66%.Soffre Salini Impregilo, che evidenzia una perdita dell'1,18%.Preda dei venditori Gima TT, con un decremento dell'1,16%.Si concentrano le vendite su Banca Ifis, che soffre un calo dell'1,10%.