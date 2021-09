In caduta libera Veolia dopo il lancio dell'aumento di capitale

1 Minuto di Lettura

Venerdì 17 Settembre 2021, 11:00







(Teleborsa) - Peggiora la performance di Veolia sulla Borsa di Parigi, dove scambia con un ribasso del 4,10%, portandosi a 28,05. La multinazionale francese - attiva nella dell'acqua, dei rifiuti e nei servizi energetici ha lanciato ieri un aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro per rafforzare la fusione con l'utility francese Suez. Le due società hanno raggiunto un accordo in primavera, dopo mesi di accuse incrociate e interventi della politica e dei tribunali. Veolia offrirà quattro nuove azioni per 21 azioni esistenti, al prezzo di sottoscrizione di 22,70 euro ciascuna.



"L'accordo di combinazione firmato il 14 maggio 2021 con Suez porterà alla creazione del campione mondiale della trasformazione ecologica - ha affermato Antoine Frérot, presidente e amministratore delegato di Veolia - Nell'ambito del finanziamento di questa operazione, Veolia lancia un aumento di capitale (riservato in via prioritaria ai suoi azionisti) che rafforzerà le prospettive della nuova entità e accelererà il suo sviluppo".



Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 27,66 e successiva 27,26. Resistenza a 28,49.