In caduta libera Orphazyme su mancata approvazione FDA di farmaco

1 Minuto di Lettura







(Teleborsa) - Peggiora la performance di Orphazyme con un ribasso del 42,62%, portandosi a 8,355. Le azioni dell'azienda danese, attiva nell'ambito biotecnologico, sono crollate dopo il rifiuto da parte della Food and Drug Administration (FDA) statunitense di approvare il suo unico farmaco chiave.



Il titolo, negli scorsi giorni, era stato preso di mira dagli speculatori, che ne avevano fatto schizzare alle stelle le quotazioni, anche se la società non ha ancora alcun farmaco approvato o avuto alcun guadagno.



Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 7,685 e successiva 7,014. Resistenza a 9,19.