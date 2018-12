Imprese, torna a crescere il numero dei protesti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, le più colpite sono quelle dei servizi ed in particolare i trasporto e l'edilizia. E' quanto segnala l'ultimoNel 3° trimestre, le, per la prima volta dall'estate 2017 e dopo un trend virtuoso che ha visto progressivamente ridursi i tempi dei pagamenti delle imprese. Rispetto al 2016, comunque, i protesti si confermano in calo del 28,6%.L'aumento dei protesti ha riguardato tutta la Penisola, ad, che registra un calo dell'1,1% complessivamente, grazie al buon andamento in Trentino Alto Adige (-20%), Veneto (-5,1%) e Friuli (-1,8%). Invece,(+11%), in particolare a causa della performance negativa del Lazio (+24,5%).(+5,3%) e si conferma l'area in cui ilcon 3.348 protesti. Qui sono al top Basilicata (+22%), Molise (+19%) e Calabria (+18%).Quanto ai settori, aumentano di nuovo i protesti nei(+9%) e nelle(12,9%), ma gli incrementi più consistenti si registrano nella(+29%).