Immsi, sottoscritto preliminare di vendita tra Pietra e Polifin

(Teleborsa) - Pietra, partecipata al 77,78% da Immsi e al 22,22% da Intesa Sanpaolo, ha sottoscritto in data odierna con Polifin (holding della famiglia Bosatelli) un contratto preliminare di vendita dell'intera partecipazione detenuta in Pietra Ligure, per un corrispettivo complessivo di

30 milioni di euro.



Lo comunica la stessa Immsi con una nota sottolineando che l'esecuzione del contratto è sottoposta, come da prassi, ad alcune condizioni sospensive (per la precisione, due di carattere amministrativo che coinvolgono la Regione Liguria e il Comune di Pietra Ligure).



Si prevede che l'esecuzione dell'operazione avvenga entro il primo trimestre del 2022.