Ilpra acquista il 51% di Eltec

(Teleborsa) - Ilpra, PMI innovativa attiva nel settore del packaging, ha acquisito una quota pari al 51% di Eltec, società attiva nel settore degli impianti automatizzati di fine linea.



L'operazione è avvenuta mediante sottoscrizione da parte di Ilpra di un aumento di capitale sociale di Eltec per un importo complessivo di Euro 101.283,00 comprensivo di sovraprezzo, corrisposto per cassa in un'unica soluzione.



Al fine di garantire continuità nella gestione, il restante 49% della società acquisita resterà in capo ai soci storici di Eltec, ossia Elena Bossi (con quota pari al 24,01%) e Luigi Bossi (con quota pari al 24,99%), che continueranno a occuparsi rispettivamente delle attività

nell'area amministrativa e nell'area progettazione e produzione, nonché a mantenere una rappresentanza nella governance della società. Ultimo aggiornamento: 18:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA