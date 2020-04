Ilo: a rischio metà dei posti di lavoro nel mondo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -a causa della crisi provocata dall'che metterebbe aA lanciare l'allarma è l, l'Organizzazione Mondiale del Lavoro che, in un rapporto, sottolinea comea causa del lockdown che perdura ancora.Nel report, si evidenzia che la pandemia ha portato in un mese a unadei settori dell'economia informale. "Senza fonti alternative di reddito - avverte l'Ilo - questi lavoratori e le loro famiglie non avranno mezzi per sopravvivere".La perdita delle ore di lavoro è stimata al 10,5% in rapporto al trimestre precedente la crisi: un dato che equivale a 305 milioni di lavoratori a tempo pieno. Le