Alleanza caffè, accordo tra Illy e Jab

Nasce alleanza caffè tra Illy e Jab. È stato firmato un accordo di licenza tra Illy e la tedesca Jab attraverso la sua piattaforma Jde per la produzione e la distribuzione di capsule in alluminio a marchio Illy.Jed produrrà le nuove capsule nel rispetto degli standard di eccellenza di Illycaffè e le renderà disponibile sul mercato globale nella prima metà del 2019. Le capsule verranno distribuite a livello internazionale nel canale Retail (sia nella distribuzione moderna che in quella tradizionale).«Questo accordo rispecchia la nostra missione: deliziare gli amanti della qualità della vita in tutto il mondo con il migliore caffè che la natura possa offrire, esaltato da pratiche sostenibili, dalle migliori tecnologie e dalla bellezza dell'arte. Abbiamo trovato in Jab il partner giusto per questo nuovo business», ha commentato l'amministratore delegato di Illycaffè Massimiliano Pogliani.Tuttavia il presidente di Illycaffè Andrea Illy ha fatto sapere che l'azienda italiana del caffè continuerà a crescere da sola e senza sbarcare su Piazza Affari, almeno fino a quando non diventerà più grande. Ha ammesso infine che «tutti verrebbero comprarci», ma si augura che visto l'accordo con Jab «capiscano che per un paio di anni abbiamo altro da fare».