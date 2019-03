Il risiko auto sostiene il titolo FCA a Piazza Affari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si muove in rialzo Fiat Chrysler, con un guadagno dello 0,58% a fronte delle vendite generalizzate che stanno colpendo l'intero listino milanese.A muovere al rialzo le azioni del Gruppo automobilistico, contribuiscono rumor secondo cui, dopo che nelle ultime settimane si sono rincorse voci di un accordo con i francesi PSA, il Presidente John Elkan sarebbe pronto per un merger. Lo scrive il Financial Times che, citando fonti vicine al dossier, parla di contatti tra il numero uno del Gruppo dell'auto italo-americano con i francesi di Peugeot, ma anche con altre case automobilistiche coreane e cinesi.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del Lingotto più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Fiat Chrysler, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 12,76 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 12,94 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 12,66.