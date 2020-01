Il rientro di Parmitano fissato il 6 febbraio

(Teleborsa) - Luca Parmitano, astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea e attuale comandante della stazione spaziale internazionale, rientrerà sulla Terra giovedì 6 febbraio alle 10:16 del mattino ora italiana, concludendo la missione Beyond iniziata il 20 luglio 2019.

A bordo della Soyuz, che atterrerà nella steppa del Kazakhstan, insieme a Parmitano l'astronauta americana Christina Koch e il cosmonauta russo Alexander Skvortsov.

Parmitano, che ha assunto il comando della stazione lo scorso 2 ottobre (terzo europeo a ricoprire questo ruolo), avrà trascorso 202 giorni in orbita, compiendo tre attività extraveicolari.



Intanto è stato rinviato a domenica 19, causa venti sostenuti nell'area di recupero, il test della capsula Crew Dragon che dovrà dimostrare la capacità di separarsi dopo il lancio dal razzo Falcon 9 in caso di emergenza e portare in salvo l'equipaggio © RIPRODUZIONE RISERVATA