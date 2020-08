Il nuovo Ponte di Genova aperto al traffico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Poco prima delledi ieri, martedì 4 agosto, ilè stato aperto al(il loro numero ricorda le vittime deldi due anni fa) hanno fatto da cornice al passaggio dei primi veicoli in unmaQuando tutti iche scortavano le prima automobili, hanno completato il percorso, la circolazione ha preso ad aumentare e da quel momento si èche ha diviso. Il nuovo ponte è dunquedi unaha detto il Premierlunedì scorso durante il suo intervento alla"Non siamo qui solo a tagliare un nastro, il nostro commosso pensiero è rivolto alleha sottolineato il Presidente del Consiglio.che però non hanno partecipato, ritenendo l'evento un momento di ancor, ma hanno incontrato il Presidente della Repubblicain Prefettura che come ha riportatoPresidente del comitato parenti vittime del Morandi,ha garantito che