Lavoro, nuove assunzioni al Ministero per l'Innovazione: le posizioni aperte e i requisiti richiesti

Lunedì 6 Settembre 2021, 15:22 - Ultimo aggiornamento: 15:42

"Assumiamo esperti per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, chi vuole essere tra le prime e i primi?" Con queste parole il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao ha annunciato sul suo profilo Twitter l’apertura di nuove posizioni lavorative presso il Ministero per l'Innovazione.

Chi vuole essere tra le prime e i primi? Assumiamo esperti per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Una grande sfida e una grande opportunità per il Paese. https://t.co/E7tQdJmS21 — Vittorio Colao (@vitt61) September 4, 2021

Lavoro, le posizioni aperte al Ministero per l'Innovazione

"Una grande sfida e una grande opportunità per il Paese" aggiunge il Ministro a chiusura del tweet che rimanda direttamente alla pagina ufficiale del Governo. Data Scientist, Privacy Specialist, Technical Project Manager: questi sono solo alcuni dei profili richiesti. Ma cosa bisogna fare per candidarsi? Quali requisiti bisogna avere per ottenere il lavoro? In questo video alcune indicazioni utili per accedere alle posizioni.