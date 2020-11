Il Governo pensa all'extra-cashback natalizio: bonus per acquisti con carta fino a 300 euro

(Teleborsa) - Un bonus per acquisti fino a 300 euro per Natale. È il piano di extra-cashback allo studio del Governo che vorrebbe raddoppiare la dote della spesa recuperabile usando bancomat, carte di credito e applicazioni per gli acquisti.

Il programma generale di cashback per il 2021 prevede infatti la restituzione del 10% della somma spesa con questa tipologia di acquisti – generi alimentari, abbigliamento, ristorazione, spese mediche purché effettuate in esercizi commerciali, esclusi per ora gli acquisti online – fino a 150 euro a cui l'extra-cashback natalizio aggiungerebbe ulteriori 150 euro. Una misura "una tantum" pensata per offrire una spinta in più per il solo mese di dicembre: il rimborso potrebbe essere infatti ottenuto subito per la parte extra, mentre per quella "ordinaria" occorrerà attendere il nuovo anno. Entrambe attraverso un bonifico direttamente sul conto corrente.

Per partecipare al piano natalizio occorrerà effettuare almeno 10 acquisti con pagamento digitale. Dopo dicembre, con il provvedimento a regime, la cifra rimborsabile sarà di 150 euro ma su base semestrale, il 10% fino ad una spesa massima di 1.500 euro ma con almeno 50 pagamenti. Si sta studiando la possibilità di prevedere un premio doppio da 1.500 euro riservato ai primi 100mila aderenti che totalizzeranno il maggior numero di transazioni digitali.

Per partecipare al programma cashback bisognerà essere maggiorenni, residenti in Italia e iscriversi sulla app "Io.it" della pubblica amministrazione o su eventuali altri sistemi messi a disposizione dagli operatori convenzionati con PagoPa, e fornire il proprio codice fiscale, gli estremi di "una o più" carte e l'Iban, in modo da permettere i rimborsi direttamente su conto corrente.

Il fondo per il provvedimento è per ora di circa 3 miliardi di euro ma andrà rimpinguato se verrà confermato l'extra-cashback natalizio, serviranno risorse aggiuntive.

(Foto: Dimitris Vetsikas / Pixabay)

