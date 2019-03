Il crowdfunding sbarca in Borsa. CrowdFundMe debutta sull'AIM Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ottima partenza a Piazza Affari per il titolo CrowdFundMe, una delle maggiori piattaforme italiane di raccolta fondi online, che ha debuttato oggi sul mercato AIM Italia, quello dedicato alle PMI desiderose di crescere.Il titolo quota 9,4 euro con un rialzo del 4,22% dopo un'ed un successivo massimo raggiunto in area 9,7 euro.La società ha concluso con successo il collocamento di 313.140 azioni, pari ad un controvalore di 2,8 milioni di euro.Il capitale post collocamento è composto da 1.473.140 azioni ordinarie, e la capitalizzazione prevista è di circa 13,3 milioni, con un flottante complessivo post quotazione pari al 30,05% del capitale sociale.(ne ha circa 5 mila)(10 milioni di euro in tre anni). Ma il primato è rappresentato dalla raccolta effettuata per la startup Glass to Power pari a 2,2 milioni di euro. CrowdFundMe ha lavorato anche per sé, raccogliendo nel 2017 la cifra di 278 mila euro da 122 investitori, con un rafforzamento di capitale del 10%.