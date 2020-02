Huawei, investimento da 200 milioni in Francia per un centro di produzione di tecnologie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Huawei realizzerà un impianto di produzione di tecnologie per la comunicazione wireless in Francia. Per la sola fase iniziale del progetto è previsto un investimento che supererà i 200 milioni. Questa nuova struttura si concentrerà sulle apparecchiature 4G e 5G, principalmente destinate alla fornitura dei clienti europei. Il nuovo stabilimento francese, si legge in un comunicato della società cinese, sarà parte integrante della catena del valore di Huawei in Europa, contribuendo attivamente alla tempestività e all'affidabilità delle consegne destinate ai clienti europei.Nello stabilimento sarà disponibile, inoltre, anche un demo center in cui saranno illustrati i processi legati alla produzione delle stazioni base wireless, del caricamento dei software e alla realizzazione dei test. Il centro aprirà le sue porte a operatori, rappresentanti di governi e alle autorità a questi collegate. Le apparecchiature di comunicazione wireless prodotte dal sito francese saranno destinateprincipalmente al mercato europeo. Infine l'impianto contribuirà positivamente alle attività di ricerca e sviluppo, vendite, approvvigionamento, produzione, logistica, assistenza e sviluppo dei talenti.Si stima che il progetto sarà in grado di realizzare prodotti per un miliardo di euro all'anno e di creare 500 posti di lavoro legati allo stabilimento.