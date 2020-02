Hsbc, taglia 35mila posti di lavoro entro il 2022 in Usa e in Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hsbc taglia 35.000 posti di lavoro. La maggiore banca europea, nell'ambito del maxi piano di ristrutturazione, prevede entro il 2022 di ridimensionare del 15% il suo numero dei dipendenti. «Il nostro obiettivo è quello di ridurre l'attuale forza lavoro da 235.000 a 200.000 unità nei prossimi tre anni», ha annunciato Noel Quinn, amministratore delegato ad interim, in un'intervista a Bloomberg News. Quinn ha poi spiegato che i tagli riguarderanno prevelantemente le attività negli Stati Uniti e quelle in Europa. Si tratta del piano più pesante per il gigante bancario dalla crisi del 2012.Hsbcha ha chiuso il 2019 con un utile prima delle tasse in calo del 32,9%, a 13,35 miliardi di dollari, mancando le attese degli analisti. La più grande banca in Europa per asset ha dichiarato una svalutazione dell'avviamento di 7,3 miliardi, principalmente per le attività europee di investment banking e commercial banking. Hsbc ha detto che «continuerà a monitorare il recente scoppio del coronavirus che sta causando turbolenze economiche a Hong Kong e in Cina e potrebbe influire sulla performance del 2020». Alla Borsa di Hong Kong il titolo cede il 3,03%.