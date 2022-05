Health Italia, il 2022 si apre con marginalità in forte crescita

Giovedì 19 Maggio 2022, 20:00







(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Health Italia ha esaminato alcuni dati economici a livello Civilistico e Consolidato al 31 marzo 2022

non sottoposti a revisione contabile, che mostrano ricavi totali a 8,6 milioni di euro in incremento dell'1,7% circa rispetto al primo trimestre 2021 (8,5 milioni).



L'EBITDA è pari a 1,4 milioni, in crescita significativa pari al 20,8% circa rispetto agli 1,1 milioni del primo trimestre 2021. L'EBITDA Margin si attesta al 16,3% dei ricavi netti, rispetto al 13,5% del primo trimestre 2021 (dati non sottoposti a revisione contabile).



L'andamento dei dati del primo trimestre - sottolinea la società nella nota dei conti - "evidenzia un'ottima apertura d'esercizio, sebbene sia influenzato dalla ciclicità del business del Gruppo che prevede un importante picco di vendite e marginalità a fine anno".