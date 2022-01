Halliburton scivola nonostante la trimestrale

(Teleborsa) - A picco Halliburton, che presenta un pessimo -3,26% allineandosi alla debolezza dell'intero listino americano, nonostante abbia battuto le attese del mercato su ricavi e utili.

La società tra le grandi fornitrici di prodotti e servizi per l'industria energetica ha anche aumentato il suo dividendo trimestrale a 12 centesimi per azione da 4,5 centesimi per azione.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Halliburton più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 27,33 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 26,1. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 25,57.