Halliburton in forte rialzo a Wall Street

(Teleborsa) - Si muove in forte progresso il titolo Halliburton che a Wall Street sta guadagnando oltre 7 punti percentuali.



Il colosso dei servizi per l'industria petrolifera ha chiuso il terzo trimestre con un giro d'affari in calo a 5,5 miliardi di dollari da 6,1 miliardi registrati nello stesso periodo di un anno prima. L'utile netto è diminuito a 295 milioni di dollari da 435 milioni.



A sostenere le azioni contribuisce una nota della società che ha annunciato un piano per ridurre le spese.