(Teleborsa) - Fumata bianca davvero ad un passo? Il raggiungimento di un accordo tra Stati Uniti e Cina per mettere la parola fine alla guerra commerciale in corso ormai da mesi tra le due superpotenze è "molto vicino".



Lo ha detto il Presidente Usa Donald Trump che ha lanciato l'ennesimo segnale distensivo durante un intervento telefonico allo show di Fox News "Fox and Friends". Il leader cinese Xi - "vuole concludere un accordo molto più di quanto non lo voglia fare io. Non sono ansioso di concludere. Stiamo incassando centinaia di miliardi di dollari in dazi", ha aggiunto l'inquilino della Casa Bianca.



Durante l'intervento, durato oltre un'ora, il Tycoon ha anche aggiunto che, se non fosse stato per lui, ci sarebbero state "migliaia" di vittime a Hong Kong che "sarebbe stata distrutta in 14 minuti", ha sottolineato. © RIPRODUZIONE RISERVATA