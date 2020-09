© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, ha affermato il ministro dell'Economia, in occasione della presentazione del "Libro Blu" dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ricordando le importanti diprese dal Governo, che ha mobilitato risorse pari aLa, ha aggiunto il titolare dell'Economia, riferendosi ai più recenti dati macroeconomici e parlando di "un'opportunità da cogliere".Presente all'evento anche il P, che ha espresso fiducia sulla ripartenza, sottolineando che l'Italia prima degli altri sta vedendo. "Penso che da qui a un po' di mesi avremo notizie incoraggianti dal mondo scientifico - ha detto - ma in questi mesi dobbiamo resistere".ed in linea del piano europeo Nex Generation EU. Un piano con il quale il governo conta non solo di contrastare le conseguenze economiche della pandemia, ma anche, per portare l'Italia su un sentiero di crescita più elevata.Un breve cenno alla, per auspicare "una conclusione positiva del difficile e impegnativo negoziato in corso" e per ricordare l'attivismo dell'Agenzia delle Dogane a fine 2019, quando si temeva di dover fronteggiare una "hard" Brexit.A proposto dell'Agenzia, Gualtieri ha richiamato anche le "iniziative molto importanti" tra cui "il portale della lotteria degli scontrini, realizzato da Sogei, in collaborazione con MEF ed Agenzia delle Entrate , ed ha anticipato che "sarà operativo a partire dal primo gennaio del 2021".