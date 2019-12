© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilè tornato sul tema della, ribadendo cheche ripropone l'attuale configurazione del Fondo salva-stati come strumento per la gestione delle crisi,di ristrutturazione del debito o sorveglianza sul bilancio.Lo ha spiegato intervenendo al, dove ha indicato che, cioè nel caso dei salvataggi bancari, senza condizioni e nel pieno rispetto delle regole europee sulle crisi bancarie.Sull', Guardieti ha detto chee che "l'Italia ha detto chiaramente che unasarebbe, perché renderebbe l'Europa priva di un asset liquido privo di rischio". Al contrario, c'è "una disponibilità adi incentivo alla, in un quadro di una maggiore armonizzazione dei meccanismi di gestione delle crisi".