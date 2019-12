© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, con 6500 convogli, 297, 108giorno e notte e 20, serie di bus di dimensioni contenute per raggiungere località turistiche e città d'arte tra le più rinomate dove non arriva direttamente la ferrovia. E, non certo poca cosa,delle, condelle Frecce negli hub di Milano, Roma, Napoli e nell'area Mediopadana. E inoltrea bordo delle Frecce e nelle sale Freccia Lounge, dedicate ai più fedeli e assidui clienti tra i possessori di CartaFreccia, oltre all'per chi non desidera esser disturbato dalestesa dal livello di servizio Business anche allo. Sull'ampio fronte delproseguono le consegne deiche rappresentano vera e propria rivoluzione nella mobilità di studenti e pendolari che utilizzano massicciamente il treno per spostamenti continui, su tratte non solo brevi ma anche di medio raggio, insieme aldei servizi sui collegamenti. A tutto ciò si aggiungono, che uniscono l'Italia all'Europa.dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale di FS Italiane,, dal Presidente e Amministratore Delegato di Trenitalia,, insieme a, rispettivamente Direttore Divisione Passeggeri Long Haul e Regionale.Ilè costantemente impegnato nellaincentivando le persone a scegliere modalità die promuovendo una cultura attenta alle esigenze del pianeta. In quest'ottica si inserisce il progetto didelle Frecce di Trenitalia dove i viaggiatori troveranno bottiglie in vetro, bicchieri di carta e palette in legno per il caffè.Durante i 6 mesi dell'orario invernale inoltre, i treniavranno unaattraverso la. I viaggiatori avranno quindi la possibilità di provare gratuitamente una selezione di, basata sul sistema(una delle ultime versioni della piattaforma VR proprietà di Facebook). Sebbene possa sembrare completamente slegata dal mondo dei trasporti, l'iniziativa di Trenitalia è, che ha dimostrato che la realtà virtuale, grazie alla sua, è in grado di, annullando qualsiasi stress derivante dal viaggio. Se laavrà successo, la virtual gaming reality entrerà a tutti gli effetti nella lista dei servizi offerti da Trenitalia.Tornando all'incremento deida rilevare l'aumento dell'offertaappunto nelle aree metropolitane, connelle stazioni di(+85) e(+26),i (+33) e(+18), così da liberare le città dai mezzi privati e permettere facili interconnessioni con le altre modalità di trasporto urbano e metropolitano. Econ ilfa il suo esordio nell'Alta Velocità.A disposizione dei viaggiatori anche dieci nuovi collegamenti veloci frae una migliore copertura fracollegate ogni giorno da 48 Frecce. Confermate leche unisconoe la nuova corsa fracon fermate anche a Trento e Verona. Nuove fermate anche a Ferrara (+16) e a Rovigo (+4) da e per Roma, Firenze e Venezia. E tra le novità dell'orario invernale di Trenitalia anche i: da Torino a Milano e viceversa nei fine settimana e da Milano a Bologna il mercoledì e giovedì. Da gennaio, inoltre, nuova partenza del week end per i rientri serali da Napoli a Roma. Nell'ambito delle azioni per lo sviluppo del turismo, nel fine settimana saranno attivi collegamenti per Oulx e Bardonecchia da Napoli, Roma, Firenze, Bologna e Milano per soddisfare la domanda di viaggiatori amanti della montagna.Con il nuovo orario invernale 2019-2020a conferma dell'assoluta priorità del Gruppo verso i pendolari, troppo a lungo trascurati nel passato. Dopo gliin Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Sicilia e Marche, anche i pendolari delle altre Regioni avranno presto a disposizione i treni di nuova generazione, grazie alla, parte dei 600 previsti. Nel 2020 sarà anche introdotta la possibilità diregionali con modalitàattraverso gli appositi validatori presenti in stazioneFondamentale anche loregionali per mettere in connessione leal Paese:. A ciò si aggiunge nel solo 2019 l'attivazione diulteriori 40 sono previsti nel prossimo anno. Continua, infine, anche l'attenzione per glio e turismo sui treni regionali con i, la collana Itinerari di passaggio e una guida per le gite scolastiche.Per quanto riguarda il segmento, va segnalata laa bordo grazie aContinua inoltre ilcon l'introduzione di: area snack e distributori automatici, rastrelliere per le biciclette (6 posti) e spazio passeggino dedicato. E pure gli interventi di modernizzazione delle carrozze cuccette e letti per i servizi notturni.