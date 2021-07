Grifal, ricavi in crescita a 12,2 milioni di euro nel primo semestre

1 Minuto di Lettura

Venerdì 23 Luglio 2021, 20:00







(Teleborsa) - Grifal, quotata su AIM Italia e attiva nel mercato del packaging industriale, ha registrato ricavi preconsuntivi consolidati pari a 12,2 milioni di euro nel primo semestre 2021, in crescita del 57% rispetto al corrispondente periodo del 2020. Il dato dello scorso anno, sottolinea la società, ancora non teneva conto delle recenti operazioni straordinarie perfezionate tra gennaio e marzo 2021.



A parità di perimetro, la capogruppo Grifal Spa ha ottenuto ricavi per 10,7 milioni di euro, con un incremento del 38% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2020. Grifal specifica che i dati non sono stati ancora oggetto di revisione e ricorda che i risultati semestrali completi verranno approvati dal consiglio di amministrazione il 28 settembre 2021.







(Foto: © rawpixel)