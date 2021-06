Green pass, firmato il regolamento da tutte le Istituzioni Ue

(Teleborsa) - I Presidenti delle tre istituzioni dell'UE, del Parlamento Europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione Europea hanno partecipato questa mattina alla cerimonia ufficiale per la firma del Regolamento sul Certificato Digitale COVID dell'UE, il cosiddetto Green Pass europeo, che ne ha segnato la fine dell'iter legislativo.

"Il certificato digitale COVID dell'UE è un simbolo di ciò che rappresenta l'Europa. Di un'Europa che non vacilla quando viene messa alla prova. Un'Europa che unisce e cresce di fronte alle sfide. La nostra Unione ha dimostrato ancora una volta che lavoriamo meglio quando lavoriamo insieme. Il regolamento UE sul certificato digitale COVID è stato concordato tra le nostre istituzioni nel tempo record di 62 giorni. Mentre lavoravamo attraverso il processo legislativo, abbiamo anche costruito la spina dorsale tecnica del sistema, il gateway dell'UE, attivo dal 1° giugno – hanno dichiarato nell'occasione i Presidenti David Sassoli e Ursula von der Leyen e il Primo Ministro António Costa – Possiamo essere orgogliosi di questo grande traguardo. L'Europa che tutti conosciamo e che tutti vogliamo indietro è un'Europa senza barriere. Il certificato UE consentirà nuovamente ai cittadini di godere di questo diritto dell'UE più tangibile e apprezzato: il diritto alla libera circolazione. Firmato oggi, ci consentirà di viaggiare in modo più sicuro quest'estate. Oggi riaffermiamo insieme che prevale un'Europa aperta".

L'obiettivo del certificato digitale COVID dell'UE è infatti quello di facilitare la circolazione sicura e libera all'interno dell'UE durante la pandemia di COVID-19. Tutti gli europei hanno diritto alla libera circolazione, anche senza il certificato, ma il certificato faciliterà gli spostamenti, esentando i titolari da restrizioni come la quarantena. Inoltre, la Commissione si è impegnata a mobilitare 100 milioni di euro nell'ambito dello strumento per il sostegno di emergenza per aiutare gli Stati membri a fornire test a prezzi accessibili. Il regolamento si applicherà per 12 mesi a partire dal 1° luglio 2021.