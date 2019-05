Gran Bretagna, a luci ed ombre il mercato del lavoro

(Teleborsa) - Numeri in chiaro scuro dal mercato del lavoro inglese. Nel mese di aprile, il numero dei senza lavoro che hanno chiesto un sussidio di disoccupazione in Gran Bretagna è risultato pari a 24.700 unità, rispetto ai 22.600 registrati nel mese di marzo (rivisti da 28.300). Il dato, pubblicato dall'Office for National Statistics (ONS), risulta superiore alle attese degli analisti che stimavano una crescita di 24.200 unità.



A marzo il tasso di disoccupazione è sceso al 3,8% dal 3,9% di febbraio sui livelli più bassi dal 1975 ad oggi.



Infine, il tasso di crescita dei salari medi ha mostrato un rallentamento del 3,3% escludendo i bonus e del 3,2% includendo questa componente.