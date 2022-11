Governo, da caro energia a Legge bilancio: le prossime tappe

(Teleborsa) - Dopo i primi interventi suil Governo Meloni è pronto a intervenire con un decreto sul tema più urgente, ossia il caro bollette andando ad attingere a 5/6 miliardi dal tesoretto diA quanto risulta bisognerà attendere anche qualche giorno: nel Consiglio dei ministri che si dovrebbe tenere nel pomeriggio di domani non andrà il nuovo decreto aiuti con, tra l'altro, la proroga degli interventi sulle bollette. E' quanto riferiscono fonti di Governo spiegando che il provvedimento "al momento" non è previsto e potrebbe essere varato la prossima settimana. Il Cdm dovrebbe esaminare invece le modifiche alla Nadef, con le nuove stime sul Pil e lo scenario programmatico legato agli interventi previsti in manovra, e la richiesta al Parlamento di aggiustamento di bilancio necessaria per utilizzare il maggiore gettito fiscale.Al netto della data, con il nuovo decreto dovrebbe, comunque, arrivare ladi alcune delle misure messe in campo dal precedente esecutivo, come ad esempio il credito d'imposta a favore delle imprese, che arriva al 40% per ridurre l'impatto delle bollette, in scadenza alla fine del mese.Ancora in fase di studio l'intervento suloltre all'introduzione di uno scudo di sei mesi per chi non riesce a pagare le bollette. Anche in questo caso, la misura sarebbe ricalcata in scia a quella messa in campo dall'esecutivo Draghi che ha distribuito prima un'erogazione da 200 euro a favore delle famiglie con un reddito inferiore ai 35mila euro l'anno, e poi, con il decreto Aiuti ter, un secondo bonus da 150 euro a favore di una platea più ristretta.Si va anche verso la proroga del- 30 centesimi al litro per benzina e diesel e a circa 10 centesimi per il gpl introdotta a marzo dall'esecutivo. Uno degli ultimi atti del Ministero dell'Economia sotto la guida Draghi era stata la proroga della misura al 18 novembre. La misura pesa sulle casse dello Stato per circa un miliardi di euro al mese ,ma se fosse cancellato si andrebbe incontro al rischio piuttosto concreto di una impennata dei prezzi.Intanto, sarà la nuova Nadef a fornire anche un primo quadro di massima della manovra, che destinerà i tre quarti delle risorse al pacchetto energia. "I pochi soldi che ci sono serviranno a coprire il taglio delle bollette per chi è in difficoltà", torna a ribadire la premier Giorgia Meloni.Per il resto, la(le ipotesi sono tutte sul tavolo, dal bonus per rimanere al lavoro oltre 63 anni al restyling - o anche proroga - di quota 102) ma anche sul cuneo (dando continuità all'attuale taglio di due punti), varando peraltro, probabilmente con un dl fiscale collegato. Di fatto, una nuova rottamazione.