Google fa ricorso contro la multa Ue sulla pubblicità on-line

Google ha deciso di fare ricorso contro la multa da 1,49 miliardi di euro comminata dalle autorità ue lo scorso 20 marzo per pratiche anticoncorrenziali nel mercato della pubblicità online attraverso AdSense. È stata la terza multa inflitta dalla commissaria antitrust Margrethe Vestager contro la controllata di Alphabet, che la scorsa estate era stata punita per comportamenti anticompetitivi legati ad Android e nel 2017 per violazioni legate a Google Shopping con multe rispettivamente di 4,34 miliardi di euro e di 2,42 miliardi. In ambo i casi l’azienda aveva fatto ricorso ma aveva anche fatto cambiamenti per evitare ulteriori pene. Un portavoce della Commissione Ue ha sottolineato che «la Commissione difenderà la sua decisione in tribunale». © RIPRODUZIONE RISERVATA