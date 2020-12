(Teleborsa) - Google e Facebook si sarebbero promesse aiuto reciproco nel caso in cui una di esse si fosse trovata a fronteggiare un'indagine in relazione al patto siglato per cooperare nella pubblicità online.



Secondo quanto scrive il Wall Street Journal, che cita documenti relativi alla causa contro Google intentata da dieci Stati USA, le Big Tech avrebbero siglato un accordo nel 2018, con cui Facebook avrebbe accettato di non competere con gli strumenti pubblicitari di Google.



