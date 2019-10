GM, raggiunto accordo con sindacato UAW

(Teleborsa) - General Motors e United Auto Workers, il potente sindacato dei metalmeccanici americano, hanno raggiunto un accordo preliminare sul rinnovo del contratto di lavoro.



Ad annunciarlo è lo stesso UAW, specificando che l'intesa potrebbe mettere fine allo sciopero dei dipendenti GM che va avanti da quasi un mese. I dettagli dell'accordo non sono ancora disponibili, ma secondo la Cnbc ci sarebbero aumenti e bonus per 48.000 lavoratori di GM.



"La priorità numero uno del team di negoziazione è stata quella di assicurarsi il contratto forte ed equo che i nostri associati meritano", ha dichiarato in una nota il vicepresidente della UAW e direttore del dipartimento GM nel sindacato, Terry Dittes.



Il team nazionale della UAW, aggiunge la Cnbc, avrebbe raccomandato ai lavoratori e ai membri del sindacato di concludere l'accordo. © RIPRODUZIONE RISERVATA