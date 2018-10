Glovo compra Foodora Italia

Novità nel campo del cibo a domicilio. Glovo, la piattaforma spagnola tecnologica di intermediazione per le consegne multi-prodotto a domicilio, ha firmato un accordo con la società tedesca Delivery Hero per l'acquisizione di Foodora Italia.



L'acquisizione rientra nella strategia di sviluppo della start up spagnola che ha come obiettivo quello di rafforzare la sua presenza in diversi mercati. L'operazione prevede diverse fasi che porteranno le due realtà sotto il solo marchio Glovo. La piattaforma di foodora Italia sarà attiva fino ad allora.

