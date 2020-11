Giovani commercialisti, nasce Commissione Pari opportunità

(Teleborsa) - "La violenza sulle donne rappresenta una violazione dei diritti umani quale conseguenza di una discriminazione di genere che avviene sotto ogni punto di vista: umano e, purtroppo, anche lavorativo. L'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili intende dare avvio a un percorso che possa contribuire a valorizzare la tutela dei diritti di tutti, in ogni ambito e per sempre. Per tale ragione abbiamo istituito una Commissione Pari opportunità, che prenderà avvio proprio in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne".

Lo ha detto Matteo De Lise, Presidente dell'Ungdcec, presentando il webinar "Pari opportunità: un diritto di tutti", in programma domani, mercoledì 25 novembre 2020 alle ore 15. Con questo appuntamento, l'Unione intende partecipare alla giornata mondiale contro la violenza sulle donne, istituita nel 1999 dalle Nazioni Unite.

"Un confronto sull'uguaglianza di genere, sul valore della donna nel lavoro e nella professione, con l'obiettivo di sensibilizzare sempre di più l'opinione pubblica", dice Sonia Mazzucco, vicepresidente dell'Ungdcec. "Ma anche un dibattito volto ad affrontare il tema della disparità di diritti, di discriminazione diretta o indiretta negli ambiti delle politiche di parità tra uomo e donna: ostacoli che sono di ordine economico, sociale, culturale e istituzionale, purtroppo ancora in essere in tutto il mondo".

Al forum on line interverranno Ettore Perrotti (presidente Odcec L'Aquila e Sulmona), Maria Pia Nucera (presidente Adc), Valeria Giancola (consigliere nazionale dei commercialisti italiani); Marianna Cugnasco (coordinatore Regionale Ungdcec Piemonte e Valle D'Aosta), Gabriela Savigni (presidente Odcec Olbia e Tempio Pausania), Laura Vitelli (network Libellula Development), Emanuele Serina (segretario Ungdcec) Chiara Gribaudo (Commissione Lavoro Pubblico e Privato della Camera), Donatella Conzatti (segretario della Commissione Bilancio al Senato), Laura Cavandoli (Commissione Finanze di Montecitorio).

