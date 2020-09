Giappone, Yoshihide Suga è il successore di Abe

(Teleborsa) - Il partito liberal-democratico in Giappone sceglie la continuità, dopo l'annuncio a sorpresa delle dimissioni anticipate del Premier Shinzo Abe, a causa di problemi di salute.



Sarà Yoshihide Suga, braccio destro di Abe, il nuovo leader del partito e, probabilmente, verrà eletto in seguito anche quale nuovo Premier del paese.



L'investitura di Suga a Presidente del partito è stata votata oggi, come previsto, con una larga maggioranza di 377 voti a favore sui 535 complessivi. Superati abbondantemente gli altri due candidati, l'ex ministro degli Esteri Fumio Kishida e l'ex ministro della Difesa Shigeru Ishiba.



Attualmente la carica di Premier ad interim è stata assunta dal Ministro delle Finanze, Taro Aso, in attesa che fosse votata la successione all'interno del partito di maggioranza. © RIPRODUZIONE RISERVATA