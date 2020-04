Giappone, PMI manifatturiero sempre più basso

(Teleborsa) - L'attività della manifattura in Giappone nel mese di marzo accentua il calo. Il dato preliminare dell'indice PMI manifatturiero, pubblicato da Markit ed elaborato da Jibun Bank, indica un valore di 44,8 punti, in calo rispetto ai 47,8 punti di febbraio.



L'indicatore si conferma così ulteriormente al di sotto della soglia critica dei 50 punti che fa da spartiacque tra contrazione e crescita. Il dato appare in linea con le attese.



