Giappone, in surplus la bilancia commerciale a febbraio

(Teleborsa) -dopo il passivo di 1.415 miliardi di yen del mese precedente. Il dato, che risulta migliore alle attese degli analisti che erano per un avanzo di 310 miliardi, si confronta con il passivo di 13,855 miliardi registrato lo stesso periodo di un anno fa.In termine di volumi, l'a 6.384 miliardi di yen (6.462 miliardi a febbraio 2018), per il terzo mese consecutivo, oltre il -0,9% stimato dal consensus.a 6.045 miliardi di yen (6.476 miliardi nello stesso mese dell'anno precedente). Le attese degli analisti erano per un calo del 5,8%.(stabile la prima lettura), dopo il -1,9% di dicembre 2018. Su base mensile, invece, il dato ha registrato una contrazione del 3,4%. Lo rileva il Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese (METI) che ha pubblicato la lettura definitiva.Sempre a gennaio, le consegne sono diminuite del 3,4% mentre le scorte hanno registrato un calo dell'1,4%. La ratio scorte/vendite segna un ribasso dell'1,1%.