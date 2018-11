(Teleborsa) - Nel mese di ottobre, i prezzi all'ingrosso in Germania hanno registrato una crescita del 4% su base annuale, in accelerazione rispetto al +3,5% del mese precedente.



Lo annuncia l'Ufficio Federale di Statistica tedesco (Destatis) secondo cui i prezzi all'ingrosso, su base mensile sono aumentati dello 0,3%, rispetto al +0,4% del mese scorso. Il dato supera le stime degli analisti che erano per una salita dello 0,2%. © RIPRODUZIONE RISERVATA