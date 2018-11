© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Grande giornata per Geox, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,13%, complice un upgrade.Nel dettaglio, gli analisti di Banca IMI hanno confermato il giudizio sul titolo a "hold" ovvero tenere in portafoglio. Il target price è stato rivisto a 1,39 euro.L'andamento dell'azienda delle scarpe che respirano nella settimana, rispetto al FTSE Italia All-Share, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,259 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1,3. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 1,341.