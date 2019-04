Generali lancia prima boutique in Italia di risparmio gestito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Gruppo Generali mette a segno un altro importante tassello nell'esecuzione della propria strategia di asset management. Presenta la sua prima boutique Italiana con una partnership strategica volta al. L'obiettivo è quello di costruire una delle prime cinque multi-boutique del mondo dal punto di vista dei ricavi. La nuova società svilupperà strategie multi-asset con un processo di investimento distintivo e innovativo, per soddisfare le esigenze di clienti, sia retail che istituzionali, a livello globale.La partnership, che prenderà il nome, viene istituita tra il Gruppo Generali (che detiene la maggioranza del capitale attraverso Generali Investments Holding S.p.A.) ed i professionisti più esperti nel panorama dell'asset management, con un comprovato track record a livello di business e di investimenti:, ex amministratore delegato di Pioneer Investments;, professionista esperto in strategie di investimento a reddito fisso e mercati emergenti;, professionista esperto in strategie azionarie; e, senior executive nell'industria del risparmio gestito.La nuova società di asset management gestirà la propria strategia e le proprie operazioni in modo indipendente, mettendo pienamente a frutto l'esperienza e lo spirito imprenditoriale dei partner, nonché le dimensioni e la scala globale di Generali. Avrà sede a Milano ed opererà, una volta ottenute le licenze previste, sotto forma di società di gestione del risparmio ai sensi della legge italiana."Le strategie multi-asset continuano a crescere poiché forniscono soluzioni semplici per i clienti attenti al reddito ed alla costruzione del patrimonio - ha dichiarato, Amministratore Delegato di Generali Asset Management - . In un mondo complesso da esplorare per gli investitori, ho voluto collaborare con i migliori professionisti nel settore del multi-asset".