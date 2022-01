Generali, Fondazione CRT: nessun nostro rappresentante in CdA

Martedì 25 Gennaio 2022, 18:15







(Teleborsa) - "Non vi è alcun consigliere di amministrazione di Assicurazioni Generali riconducibile alla Fondazione CRT, né tantomeno, da essa designato quale proprio rappresentante. Pertanto, la professoressa Sabrina Pucci, già consigliere indipendente, non può essere considerata in alcun modo in quota o vicina a Fondazione CRT". È quanto precisa la Fondazione CRT in riferimento alle dimissioni odierne di Sabrina Pucci dal CdA della compagnia assicurativa triestina.



Si tratta del terzo membro del board del Leone di Trieste che lascia il suo incarico in meno di due settimane. Prima erano arrivate le dimissioni dell'imprenditore romano Francesco Gaetano Caltagirone e poi quelle di Romolo Bardin, amministratore delegato della Delfin di Leonardo Del Vecchio.