Generali definisce il suo primo Green Insurance Linked Securities Framework

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - In linea con la strategia di sostenibilità del Gruppo,Un'iniziativa strettamente connessa alpubblicato a settembre 2019.Anche il nuovo Framework – fa sapere Generali – ha ricevuto la. Lesono strumenti finanziari alternativi per il trasferimento del rischio assicurativo presso investitori istituzionali. Il valore di tali strumenti dipende principalmente dalla probabilità che si verifichino gli eventi assicurati e il relativo rendimento è de-correlato dal mercato finanziario. Le– spiegano da Generali – sono caratterizzate dall'investimento del collaterale in asset ad impatto ambientale positivo e dall'allocazione del capitale trasferito a iniziative sostenibili, in particolaree supporto all', in conformità con criteri di selezione ed esclusione predefiniti."Il Green Insurance Linked Securities Framework di Generali – ha commentato il– è un ulteriore passo della nostra strategia di sostenibilità e una conferma dell'impegno del nostro Gruppo in tale ambito. Dimostra inoltre l'e l'impegno a lungo termine nel mercato delle Insurance Linked Securities".