(Teleborsa) - Ottima performance per Gamestop, che scambia in rialzo del 10,06%, proseguendo la scia rialzista della vigilia ignorando di fatto il downgrade di Telsey Advisory Group, arrivato sempre nella seduta di ieri.





A livello comparativo su base settimanale, il trend di Gamestop evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Gamestop rispetto all'indice.



Tecnicamente, Gamestop è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 97,06 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 76,55. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 117,6.

