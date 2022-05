FS, in viaggio per raccontare il Piano Industriale 2022-2031

(Teleborsa) - Milano ospita il secondo di una serie di incontri in agenda nei prossimi mesi, che toccheranno Napoli e Verona passando per Bologna fino a oltrepassare i confini nazionali, portando i vertici di Ferrovie dello Stato Italiane a dialogare e confrontarsi direttamente con le persone del Gruppo per condividere con loro il nuovo Piano Industriale. Una novità assoluta il cui significato di forte condivisione di valori e partecipazione attiva delle persone alle strategie del Gruppo assume una pregnanza particolare perché avviene in un'epoca contrassegnata da webinar e videoconferenze via internet. Lo annuncia FS News, il portale di informazione del Gruppo Ferrovie dello Stato.

Dopo l'incontro avvenuto a Roma con la stampa e con i 100 Ambassador - lavoratrici e lavoratori chiamati a farsi portavoce della nuova visione decennale dell'azienda - oggi è stato l'hub multimodale Parkin Station della stazione di Milano Centrale ad ospitare l'Amministratore Delegato di FS, Luigi Ferraris, Luca Torchia, Chief Communication Officer FS e Massimo Bruno, Chief Corporate Affairs Officer FS, che insieme a Vera Fiorani, AD di RFI, Luigi Corradi, AD di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio, AD di Mercitalia Logistics e Umberto Lebruto, AD di FS Sistemi Urbani - referenti dei rispettivi quattro macro poli infrastrutture, passeggeri, logistica e urbano - hanno incontrato i colleghi e le colleghe delle società di Italferr, FS Sistemi Urbani e Ferservizi.

"Siamo oggi in un hub intermodale, che è un po' una sintesi, il cuore di quello che è il futuro del nostro Piano Industriale: abbiamo un parcheggio, una stazione ferroviaria, abbiamo dei treni ad Alta Velocità, che stanno arrivando, dei regionali in partenza. Abbiamo una grande responsabilità, essere qui oggi significa essere protagonisti di questo Paese, e voi lo siete, ogni giorno lo fate con grande dedizione e attaccamento", ha dichiarato l'AD Ferraris.