Forum Enpaia 2021, Diacetti: "Casse di previdenza strategiche per la ripresa"

Martedì 14 Settembre 2021, 19:00

(Teleborsa) - "Lo scenario macroeconomico di medio periodo delinea una fase di crescita sostenuta caratterizzata dall'innovazione tecnologica e dalla transizione energetica. In questo contesto, gli investitori istituzionali italiani e in particolare le Casse di Previdenza possono giocare un ruolo strategico nel supportare la ripresa attraverso investimenti nelle infrastrutture e nell'economia reale, e noi in particolare nel comparto agricolo". È quanto ha affermato il direttore generale della fondazione Enpaia Roberto Diacetti, in occasione del Forum Enpaia 2021 "Economia e Società. Tendenze nel dopo Covid" che si è svolto oggi al Posta Vecchia Hotel di Ladispoli.



"Abbiamo scelto tre temi. Il primo, "Macro trend nel dopo Covid e PNRR", ha delineato gli scenari di medio e lungo periodo che vedono i rappresentanti del mondo istituzionale e finanziario con un approccio anche di tipo sociologico. Il secondo panel è stato dedicato alla sostenibilità a 360 gradi che sarà la nuova chiave di lettura e di sviluppo nell'ambito della produzione, degli investimenti e del welfare. L'ultimo panel ha visto al centro agricoltura e transizione energetica. Il nostro PNRR prevede, infatti, tanti investimenti sulla transizione energetica e anche l'agricoltura può fare la sua parte e, quindi, promuovere politiche che vanno in quella direzione".

Dopo oltre un anno di pandemia, che sfide pone la ripartenza?

"Si delinea uno scenario molto interessante di ripresa economica caratterizzata dall'innovazione tecnologica e dal cambiamento climatico. Gli investitori istituzionali italiani, quali ad esempio Enpaia, possono sostenere la crescita del nostro Paese investendo in infrastrutture e sulle medie imprese italiane che hanno bisogno di essere sostenute e di internazionalizzarsi".