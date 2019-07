Forex, euro continua correzione e guarda alla BCE

(Teleborsa) - A soli due giorni dal meeting della BCE, l'euro prosegue la correzione nei confronti di dollaro e yen.



Dopo settimane di rumors sull'avvio di una nuova fase di stimoli da parte delle banche centrali, sale l'attesa per le decisioni della Banca centrale europea e della Federal Reserve.



Giovedì, 25 luglio, ci sarà la riunione di politica monetaria dell'Eurotower, da cui gli addetti ai lavori si attendono una linea espansiva, preparando il terreno per un taglio del tasso sui depositi che dovrebbe però arrivare a settembre. Tuttavia, alcuni addetti ai lavori non escludono che l'istituto di Francoforte possa agire già da questa settimana, giocando d'anticipo all'atteso abbassamento del costo del denaro da parte della banca centrale americana.



Il cross eur/usd scambia a 1,1151 dollari (-0,52%) mentre il cambio eur/yen vale 120,53 (-0,33%).









© RIPRODUZIONE RISERVATA