Fondo banche, alla presidenza Mario Stella Richter (Tor Vergata)

E' Mario Stella Richter il nuovo presidente del Fondo interbancario tutela depositi (Fitd). Viene nominato stamane, martedì 28 febbraio, dall'assemblea del consorzio privato delle banche che, su indicazione di uno dei principali istituti (Intesa Sanpaolo per le sue dimensioni, ha il peso maggiore per contribuzione) ha voluto un rinnovamento, non candidando più Salvatore Maccarone, giurista di fama, al vertice da 14 anni, che in questi anni comunque ha svolto con rigore, capacità e competenze il suo ruolo, districandosi in situazioni molto difficili, come il salvataggio della Tercas su cui improvvidamente, intervenne l'Europa, anche se alla fine, la Corte di Giustizia ha riconosciuto la bontà del salvataggio italiano.

Stella Richter, romano, 57 anni, è professore ordinario di diritto commerciale nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma “Tor Vergata” e avvocato cassazionista dal 2001. Dal 1992 è avvocato del Foro di Roma (avendo prima superato l’esame di abilitazione per l’iscrizione all’Albo dei procuratori legali e poi quello di abilitazione nazionale per l’iscrizione all’Albo degli avvocati). Ha un curriculum ricco di incarichi e studi anche in materia finanziaria e bancaria. E' un esperto di Diritto delle società. Corporate Governance. Diritto dei mercati finanziari. Diritto industriale.

Arriva alla presidenza del Fitd in una fase delicata. Sul tavolo non eredita dossier di banche in difficoltà, anche se Bankitalia tiene sotto stretta osservazione alcune piccole popolari. E comunque è un ruolo che richiede capacità e competenze che il nuovo presidente è in grado di assicurare.