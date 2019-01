Fondazione Vodafone Italia lancia il terzo bando "Ogni Sport Oltre – OSO"

Ultimo aggiornamento: 18:54

Arrivato alla sua terza edizione,lancia il nuovo. Rivolto a tutte le associazioni sportive che vogliano realizzare progetti in grado portare un sostegno efficace alla diffusione della pratica sportiva tra persone con disabilità fisiche, sensoriali e intellettivo relazionali,volti finanziare progetti che, oltre a essere in linea con i valori e gli obiettivi di Oso, dovranno dimostrare di poter generare un cambiamento culturale sul territorio e avere un ampio impatto sociale sulla comunità di riferimento, coinvolgendo, ad esempio, famiglie, allenatori, volontari, tifosi e scuole.. Saranno, poi, le stesse associazioni che dovranno provvedere alla copertura dell'importo restante tramite raccolta crowdfounding sulla piattaforma Oso, fondi propri, contributi pubblici o privati.A meno di due anni dalla nascita di Oso,attraverso questi bandi ha, già, messo a disposizionecon cui sono stati, sia interamente che in modalità crowdfounding, coinvolgendo unsu tutto il territorio italiano."In meno di due anni la community di Oso è stata visitata da più di mezzo milione di utenti ed è diventata un punto di riferimento a livello nazionale per tutti coloro che desiderino conoscere o praticare lo sport paralimpico" ha sottolineatoQuesto nuovo bando rappresenta così l'ulteriore conferma dell'impegno di Fondazione Vodafone per dare un supporto concreto alle persone con disabilità che vogliono praticare sport e sostenere attivamente le associazioni sul territorio perché lo sport sia davvero un'opportunità per tutti", ha concluso.